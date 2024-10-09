В Томске прошло спецгашение к выпуску почтовой карточки в честь 175-летия со дня рождения Сибирякова

9 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 8 октября, в музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета прошло памятное гашение почтовой карточки, посвященной юбилею предпринимателя, общественного деятеля, благотворителя ТГУ и исследователя Сибири Александра Михайловича Сибирякова. В торжественном мероприятии приняли участие директор УФПС Томской области Константин Куимов и президент ТГУ Георгий Майер.

Директор УФПС Томской области Константин Куимов и президент ТГУ Георгий Майер на памятном гашении Фото: Савелий Петрушев

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, на открытке изображён портрет Сибирякова на фоне географической карты, указаны его годы жизни и основные сферы профессионального интереса. «Открытое письмо» вышло общим тиражом 5 000 экземпляров, его номинал — 45 рублей.

На праздничном мероприятии открытки в любой уголок страны могли отправить сотрудники и студенты вуза. Половина всех карточек ушла получателям из Томска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. В топ-5 самых редких направлений вошли Северск, Иркутск, Хабаровск, а также сёла Первомайское и Александровское Томской области. Туда участники отправили по одному «открытому письму».

За два часа работы пункта посткроссинга посетители подписали и отправили по почте 1 000 открыток. Сотрудники Почты России помогали отправителям правильно заполнить все графы и украсить открытки юбилейным штемпелем, действующим всего один день.

За два часа работы пункт посткроссинга посетители подписали и отправили по почте 1 000 открыток. Сотрудники Почты России помогали отправителям правильно заполнить все графы и украсить открытки юбилейным штемпелем, действующим всего один день.

Фото: Савелий Петрушев

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