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Томичам предлагают выбрать дизайн транспортной карты

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В Томске стартовало голосование за лучший дизайн транспортной карты «СберТройка», которая будет использоваться при расчетах на межмуниципальных маршрутах региона.

На выбор предлагаются семь вариантов визуального оформления. В каждом использована символика региона и его достопримечательности — гербовая фигура коня, главный корпус Томского госуниверситета, монумент в Лагерном саду.

Опрос проходит в телеграм-канале обладминистрации. Здесь же принимаются собственные варианты оформления транспортной карты.

Голосования продлится до 13 октября.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в автобусах, следующих по межмуниципальному маршруту № 112Д до села Дзержинское заработают валидаторы. Систему безналичной оплаты проезда и учета совершенных поездок, созданную на базе билетной системы «СберТройка», внедряет транспортный оператор «Айком».

Фото: tomsk.gov.ru

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