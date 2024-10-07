Томичей приглашают на настоящий «Французский вечер»

7 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: «Профессорская квартира»

В субботу, 12 октября, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет «Французский вечер». Гостей ждет погружение в музыкальную и поэтическую культуру Франции конца XIX — первой половины XX века, сообщают организаторы.

«Здесь неожиданным образом сталкиваются реальная жизнь и фантастика, истинная любовь и игра в сладострастие, лица и маски. Это эпоха не только поэзии впечатлений и состояний, но и гротескного карнавала. Мелодика французского стиха вместе с музыкой того времени будут переносить гостей то в древнегреческую античность, то в балаган бродячих артистов и марионеток, то на бурлящие улицы Парижа, то на безмятежный Лазурный берег...», — рассказывают о вечере в музее.

В программе: музыка К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Сати, Ф. Пуленка; поэзия П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Луи, Л. Арагона, Э. Верхарна, Ж. Превера, П. Элюара. Исполнят произведения Юлия Шинкевич (сопрано), Павел Шинкевич (фортепиано) и Владимир Сурин (художественное слово).

Начало в 17.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1000 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».