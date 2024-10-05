Манипулятор и легковой автомобиль столкнулись в Томске

5 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 5 октября, в Томске столкнулись «Лада Приора и манипулятор Hino Render, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.30 на ул. Высоцкого у дома №22. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь по второстепенной дороге со стороны Иркутского тракта, выезжая на нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество в движении манипулятору, в результате чего произошло столкновение.

На место были вызвали сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы. Как сообщается в группе ведомства «ВКонтакте», спасатели извлекли двух пострадавших из отечественного автомобиля с помощью гидравлического-аварийно спасательного инструмента и передали их скорой медицинской помощи. Также до прибытия сотрудников ТО ПСС очевидцы извлекли ребенка из повреждённой машины.

В итоге с места столкновения в медицинское учреждение доставлены 25-летний водитель, 52- летняя женщина-пассажир и шестилетний ребенок. Водитель манипулятора не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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