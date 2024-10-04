На Ново-Соборной площади Томска появилась Кедровая аллея

4 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

Сегодня, 4 октября, в честь Дня учителя на площади Ново-Соборной появилась кедровая аллея. В рамках совместной акции администрации Томска и Сбербанка здесь было высажено 10 сибирских кедров.

Как сообщает пресс-служба банка, на мероприятие были приглашены 14 лучших педагогов города и лауреаты премии Томска в сфере образования. Им и была предоставлена почетная обязанность высадить кедры.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, представители городского департамента образования и управляющий томского отделения Сбера Чепеньков поздравили педагогов с профессиональным праздником, отметив огромную значимость учителя в жизни каждого человека.

Мэр Томска Дмитрий Махиня на мероприятии Фото: предоставлено банком

— Мудрецы говорят: если хочешь, чтобы тебя помнили год — посади цветы. Долго помнили — посади дерево. Помнили вечно — учи детей. Эта аллея — символ вашего вклада в будущее нашего города и нашей страны. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за воспитание наших детей, — поблагодарил собравшихся мэр Томска Дмитрий Махиня.

Управляющий Томским отделением Сбера Игорь Чепеньков на высадке кедровой аллеи Фото: предоставлено банком

— Каждый из нас помнит — своего первого учителя, своего любимого педагога, своего наставника, давших самый полезный багаж знаний. Преподаватели не просто передают ученикам информацию, они формируют их личности, с самого начала вдохновляя детей на интерес к жизни, желание учиться и достигать целей. Сегодняшняя акция — это замечательная возможность выразить благодарность нашим дорогим учителям за их знания, заботу и душевное тепло, — добавил управляющий Томским отделением Сбера Игорь Чепеньков.

Фото: предоставлено банком

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