Лесничего осудили в Томской области за продажу делян под вырубку

4 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Асиновский городской суд Томской области признал местного лесничего виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к 4 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

«С апреля 2020 года по август 2021 года подсудимый, будучи участковым лесничим Асиновского лесничества, за взятку 50 тыс. рублей отвел деляну лесозаготовителю, занизив общий объем произрастающих деревьев и необоснованно изменив породный состав лесных насаждений», — говорится в сообщении.

С января по апрель 2022 года этому же лесозаготовителю за 200 тыс. рублей лесничий отвел другую деляну с интересующим породным составом и в удобном для заготовки месте.

С января по апрель 2023 года мужчина договорился с другим лесозаготовителем о получении процентов с продажи незаконно заготовленной древесины, но ему помешали сотрудники правоохранительных органов.

Лесничему инкриминировали чч. 1, 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере). Мужчина признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Помимо заключения лесничего приговорили к штрафу 210 тыс. рублей и лишили права занимать должности на госслужбе на срок 3 года.

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