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В выходные в Томске перестанут работать трамваи №3 и №4

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В выходные в Томске в связи с проведением ремонтных работ на участке трамвайного пути на ул. Трамвайная и пер. Фруктовый изменится схема движения трамваев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 6.00 субботы, 5 октября, до 22.00 воскресенья, 6 октября, будет закрыто движение трамваев маршрутов №3 и №4.

Кроме того, изменится схема маршрута №1: он будет двигаться по маршруту (Черемошники) — ул. Большая Подгорная — ул. Розы Люксембург — пер. Пионерский — пл. Батенькова — ул. Советская — пр. Кирова — пр. Комсомольский — ул. Лебедева — пер. Плеханова — ул. Советская — (пл. Батенькова).

Томичей просят информацию об изменении маршрутов трамваев при планировании передвижения по городу.

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