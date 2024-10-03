Томские ученые помогли выяснить причину вымирания древних бизонов

3 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Томские ученые в составе международной группы помогли разобраться с причиной вымирания древних бизонов. Для этого исследователи проанализировали морфологические особенности этих животных и сопоставили их с климатическими особенностями прошлого.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, ученые пришли к выводу, что вид вымер вследствие изменения пищевой базы. При этом древние животные дольше всего сохранялись на территории современной Якутии, где изменения окружающей среды происходили медленнее и с опозданием, нежели в Европе и Западной Сибири.

Ученые проанализировали износ микротекстуры зубов более 150 древних бизонов, живших в Евразии на территории современных Австрии, Германии, Беларуси и других странах, в том числе в Западной и Восточной Сибири в период со среднего плейстоцена до момента их массового вымирания в конце позднего плейстоцена. Как отмечают исследователи, пластичность рациона степного бизона была ниже по сравнению с современным европейским зубром. Возможно, это и сыграло важную роль в его вымирании, даже в стабильном тундростепном биоме Восточной Сибири, где он просуществовал дольше всех во всей Евразии.

По данным ученых, бизоны питались не только травяными растениями, но и бореальными кустарниками и карликовыми деревьями. Однако с наступлением глобального потепления происходило замещение одних видов флоры другими, на территории с травянистой растительностью начали наступать лесные массивы. Неприспособленность к такой кормовой базе негативно сказывалась на популяциях древних бизонов.

— Это раннее вымирание в Европе в случае последних бизонов объясняется быстрым распространением бореального леса и потерей тундростепного биома. Там, где данные климатические изменения происходили позднее, популяции продолжали существовать, — отмечает Андрей Шпанский. — Если в Европе массовое вымирание бизонов происходило примерно 12 000 лет назад, то на территории современной Якутии это случилось на 3 000 лет позднее. То есть около 9 000 лет назад там еще встречались особи данного вида.

При анализе причин вымирания исследователи учитывали и антропогенное давление. Но если в то время в Европе плотность заселения палеолитическими людьми была довольно высокой, то на территории Западно-Сибирской равнины и Якутии она была чрезвычайно низкой. Поэтому такой фактор, как охота человека, в данном случае не мог сыграть даже минимально значимую роль.

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