Создательницы комикса о бестужевках проведут артист-ток в Томске

4 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

В субботу, 12 октября, в Томске в «Кабинете Пушкинского» пройдет артист-ток «Бестужевки. Как и зачем делать исторический комикс». Его участники смогут пообщаться с создательницами одноименного произведения — художницей Татьяной Цырлиной и писательницей Анной Русиновой, сообщают организаторы.

«Бестужевки: первый женский университет» — это комикс, рассказывающий о том, как в XIX веке три женщины создали первый университет для женщин в Санкт-Петербурге. В книге описывается их борьба за право учиться, получать высшее образование и работать. Произведение показывает, как были устроены Бестужевские курсы, кто там преподавал, кто поддержал инициативу, и почему путь женщин в образование занял полвека.

Над создание комикса работали художник-иллюстратор, сценограф, выпускница Санкт-Петербургского института сценических искусств Татьяна Цырлина и исследователь, писатель, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета Анна Русинова.

На встрече томичи узнают, можно ли упростить историю и как 40 лет существования Бестужевских курсов удалось поместить в 80 страниц. Гостьи расскажут о том, кто читает комиксы на исторические темы, как выбирали героинь и с какими трудностями встретились на пути к созданию своего произведения.

Артист-ток, организованный в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского», пройдёт в субботу, 12 октября, на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а).

Начало в 13.00, вход свободный по предварительной регистрации.

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