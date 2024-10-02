У старых камней в томском Буфф-саду появились ивы

Девять крупномерных ив высадили у старых камней со стороны ул. Гоголя в Буфф-саду Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, деревья посажены в рамках компенсационного озеленения за снесенные зеленые насаждения.

— Здесь два сорта: ива росистая и памяти Бажова. Оба сорта вырастают очень крупными, высота до 18 метров, быстро растут и довольно неприхотливы к нашему климату, — пояснила заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Кинева.

В пресс-службе уточняют, что в этом году в Буфф-саду проходила третья очередь ремонта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об истории Буфф-сада и его значении в жизни города можно узнать в выпуске «Анатомии Томска».

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