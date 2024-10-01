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«Музей историй Томска» открылся в «Изумрудном доме»

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Сегодня, 1 октября, в Томске на втором этаже особняка Хомича, также известного как «Изумрудный дом», открылось новое подразделение Музея истории Томска. Здесь можно узнать об известных томичах, деревянном зодчестве и томских мотивах, рассказала «Томскому Обзору» директор музея Светлана Козуб.

Новое подразделение получило название «Музей историй Томска». Его площади разделены на две зоны. В первой располагается администратор, зал для мастер-классов, а в дальнейшем здесь появится и сувенирная лавка. Вторая зона — музейная — включает три выставочных зала и один для VR-экскурсий.

— Он называется «Виртуальный мир томских историй». Это особое пространство, где будут представлены экспозиции Музея истории Томска. Можно будет прийти, надеть шлем и погулять по виртуальным выставкам, которые у нас были, — отметила Светлана Козуб. — То есть перед тем, как выставку экспонировать и убрать, мы делаем её 3D-копии.

По словам директора музея, некоторые экспонаты уже переехали на новые площади. Здесь организовали две выставки: «Путь томича» и «Томские мотивы». В дальнейшем в «Музее историй Томска» будут размещены экспозиции, посвященные Александру I и томским подземельям.

— Мы будем рассматривать истории, которые очень интересны для туристов, — отметила Светлана Козуб. — До конца года музей дополнится очень интересными предметами по теме дореволюционных ёлок. Так как это купеческий особняк и особняк архитектора [Хомича], мы будем показывать, как до революции справляли Новый год. Там будет большая елка и дореволюционные игрушки, как копии, так и оригиналы. Мы создадим красивое новогоднее пространство, куда смогут прийти все желающие.

«Музей историй Томска» располагается на втором этаже особняка на ул. Белинского, 19. Он работает с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных.

Напомним, ранее на месте музея располагался «Особняк» — один из первых иммерсивных центров страны. Проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер открылся летом 2022 года и проработал до начала 2023.

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