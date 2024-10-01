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В Томске консервируют фонтаны

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Томские фонтаны завершили свою работу в текущем сезоне. Специалисты заканчивают сливать воду, проверять оборудование и начинают зимнюю консервацию, сообщает пресс-служба мэрии.

— Вчера слили все малые чаши, сегодня уже заканчиваем сливать большие. Чуть позже закроем все форсунки сверху, чтобы зимой они не повредились от веса снега или действий людей. Весной, перед включением, каждое устройство вновь ждет профилактическая проверка, мы всегда тщательно следим за оборудованием, — сказала директор МКУ «Инженерная защита сооружений» Алёна Валишева.

Напомним, всего в Томске семь городских фонтанов: на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

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