Томские ученые вывели две эхинацеи, которые могут выжить в Сибири

1 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: сотрудников СибБС ТГУ

Устойчивые к климату Сибири сорта эхинацеи «Кокетливая дама» и «Алый закат» вывели сотрудники Ботанического сада Томского государственного университета. После госрегистрации их можно будет использовать в озеленении, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Мы получили два новых сорта, которые собираемся официально зарегистрировать. Для них уже придуманы названия — «Кокетливая дама» и «Алый закат», — рассказывает сотрудник лаборатории редких растений СибБС ТГУ Татьяна Беляева. — Первый сорт создан на основе эхинацеи пурпурной. Мы высевали семена, полученные по делектусному обмену из разных ботанических садов России. За несколько лет мы смогли получить отборную форму, которая характеризуется длинными язычковыми цветами, яркой окраской и устойчивостью к болезням, наиболее часто поражающим эту культуру.

Второй сорт получен в результате гибридизации культиваторов «Hot summer» и «Tomato soup». Одним из достоинств полученного сорта учёные называют его устойчивость при выращивании в открытом грунте, поскольку в Сибири сорта эхинацеи гибридной часто вымерзают.

— Именно по этой причине сложно получить сорт, который отличался бы не только стабильностью окраски и другими декоративными характеристиками, но и способностью хорошо зимовать в наших условиях, — объясняет Татьяна Беляева. — Сотрудники Ботсада занимаются изучением эхинацеи уже довольно долго, с 1995 года. Тогда мы получили семена из 20 ботанических садов России. За это время было получено несколько сортов, в том числе махровых, очень декоративных, но проблема была в том, что после двух-трёх лет эти сорта погибали. Всё это время мы стремились получить такие гибриды, которые будут стабильно зимовать, регулярно цвести, и наконец нам это удалось.

Следующий этап, который планируют селекционеры Ботсада ТГУ, — это государственная регистрация сортов. После её прохождения гибриды с высокими декоративными качествами будут предложены для озеленения городских парков, скверов.

В пресс-службе уточняют, что многолетние растения также будут доступны и садоводам-любителям.

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