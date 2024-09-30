Пилот Ми-8 оштрафован за несанкционированный полет в Томской области

30 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Пилот частного вертолета оштрафован за несогласованный полет над городом Стрежевой в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«По инициативе прокурора пилот воздушного судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В июле пилот вертолета Ми-8 частного авиапредприятия осуществил перелет с посадочной площадки «Колтогорский причал 9 км» на другую площадку в городе Стрежевой без согласования с органом обслуживания воздушного движения, уточнили в ведомстве.

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