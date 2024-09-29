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Две иномарки столкнулись на трассе в Томском районе

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Сегодня, 29 сентября, в Томском районе столкнулись Mazda и Kia, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.45 на восьмом километре автомобильной дороги Новомихайловка-Александровское-Итатка. По предварительным данным, 52-летний водитель Kia, совершая разворот допустил столкновение с попутной иномаркой, которая двигалась позади.

В результате происшествия, 38-летняя женщина-пассажир Mazda доставлена для осмотра в медучреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцев произошедшего просят обращаться в отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Томскому району по тел. 8 (38-22) 79-52-54 или обращаться лично по адресу: г.Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб 103.

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