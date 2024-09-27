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С октября пригородные томские поезда переходят на зимнее расписание

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Во вторник, 1 октября, железнодорожный транспорт в Томской области переходит на зимнее расписание. В связи с этим перестанут ходить «дачные» поезда, которые назначались по заказу областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, электропоезд №6095/6096 Томск I — Тайга будет курсировать по полному маршруту не ежедневно, а по пятницам, субботам, воскресеньям. В понедельник поезд будет ходить по сокращенному маршруту Томск I — Басандайка.

В зимнем расписании отменяются сезонные пригородные поезда в направлении Асино, Тайги и Басандайки.

Более подробную информацию о расписании электропоездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной компании, по телефону 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный), а также в железнодорожных кассах АО «Кузбасс-пригород».

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