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Более 800 человек эвакуировали из томской школы из-за загоревшегося мобильника

Город, Томские новости, пожар горит телефон загорелся сводка происшествий жесть Томска интересные новости Более 800 человек эвакуировали из томской школы из-за загоревшегося мобильника

Сегодня, 26 сентября, в Томске во время урока в школе у одного из учеников загорелся мобильный телефон.

Как сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС, учитель потушил загоревшееся устройство при помощи огнетушителя и пожара удалось избежать.

Тем не менее, уроки временно прервали и из здания эвакуировали 803 человек.

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