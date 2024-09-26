Более 800 человек эвакуировали из томской школы из-за загоревшегося мобильника
26 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 26 сентября, в Томске во время урока в школе у одного из учеников загорелся мобильный телефон.
Как сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС, учитель потушил загоревшееся устройство при помощи огнетушителя и пожара удалось избежать.
Тем не менее, уроки временно прервали и из здания эвакуировали 803 человек.
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