Осенний антидепрессант, иммуностимулятор и диетический продукт: вся правда о свинине

27 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Известно, что в рационе наших предков-сибиряков мясо занимало важнейшее место. Особенно они любили свинину, а свиное сало добавляли в различные каши и щи.

Сегодня некоторые ошибочно считают свинину вредной и стараются исключить ее из питания — и напрасно. Диетологи рекомендуют употреблять в пищу разные виды мяса, особенно в осенне-зимний период.

Осенний антидепрессант

Вещества, которые содержатся в мясе, оказывают благотворное влияние на работу мозга и нервной системы. Свинина богата триптофаном, который нейтрализует клетки, способствующие плохим эмоциям. Можно сказать, что это настоящий природный антидепрессант.

Можно тем, кто на диете

При правильном выборе куска и приготовлении свинина не только будет полезна, но и позволит не набрать лишние килограммы. Продукт быстро и легко усваивается организмом. Если в умеренном количестве употреблять нежирные части, то значительно улучшится состояние пищеварительной системы. При диетическом питании следует отдавать предпочтение постной свинине, которая содержит меньше жиров и обладает невысокой калорийностью. Лучший способ приготовления — отваривание.

Повышает иммунитет

Свинина, как и другие виды мяса, содержит: витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12) и РР, а также минеральные вещества, полезные для организма: калий, кальций, магний, медь, железо и др.

В целом, свинина — поставщик качественного натурального белка, способствует мобилизации защитных сил организма и повышению иммунитета, улучшает состояние мышечной ткани. Белок играет важную роль в укреплении иммунной системы человека — с наступлением холодов и ростом числа сезонных заболеваний это становится особенно важным.

Сало для снижения уровня холестерина

Сало содержит в составе полезную арахидоновую кислоту, которая встречается очень редко, а в растительных маслах и вовсе отсутствует. Эта незаменимая жирная кислота является частью фермента сердечной мышцы и принимает участие в холестериновом обмене, синтезе гормонов и участие в иммунных реакциях. Но не стоит забывать, что сало очень калорийное, и стоит ограничиться в потреблении — всего 10-20 грамм в неделю (около 2,5 грамм в сутки).

Свинина — это не только шашлык!

Свинина — это вкусное и относительно легкое в готовке мясо. Сегодня можно найти сотни рецептов приготовления блюд из этого продукта. Её можно быстро пожарить даже без добавления каких-либо видов масла, жир хорошо перетапливается, а лишенные жира части туши, относят к постному виду мяса. Также она хорошо запекается и совмещается с овощами и даже фруктами.

А вот любимым блюдом сибиряков-старожил были пельмени. Записывайте секреты приготовления! Во-первых, в состав фарша обязательно входила свинина, а также добавляли говядину и дичь — идеальный вариант из трех видов мяса. Для сочности сибиряки добавляли толченый лед прямо в фарш и быстро слепляли тесто, пока лед не растаял. А для усиления вкуса — в смесь мелко крошили таежные травы.

Подавали пельмени с грибным бульоном. Это превращало блюдо в полноценный зимний сибирский обед!

Фото: из архива издания

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