Количество спам-звонков в Томской области выросло в два раза

26 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За лето в Томской области МТС заблокировала более 6 млн спам-звонков. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Как уточняют в пресс-службе оператора, чаще всего жителям региона пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 10,6 секунд. Нежелательные звонки отфильтрованы базовой спам-защитой и решением «Защитник», который анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов.

Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам, зеленым — безопасные. Часть функционала «Защитника» доступа для абонентов всех операторов в виде одноименного бесплатного приложения.

— Сейчас МТС тестирует использование ИИ-технологий в звонках. Умный помощник будет предупреждать абонентов о возможной опасности непосредственно во время разговора с мошенником, если он всё же состоится, — отмечает директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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