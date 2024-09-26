На Васюганских болотах в рамках совместного проекта Пушкинского музея и ТГУ появится масштабная световая инсталляция

26 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 30 сентября, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Томский государственный университет при поддержке компании СИБУР представят междисциплинарный проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых».

Как уточняют организаторы, в основе «Болотоведения» лежит стремление осмыслить потенциал Васюганского болота, открыть новые пути изучения экосистемы и провести эксперимент на стыке искусства и науки. В его рамках ведущие исследователи ТГУ, команда ГМИИ им. А.С. Пушкина и художник Василий Кононов-Гредин объединились для совместного исследования в 2023 году.

Результатом научно-исследовательских экспедиций на Васюганские болота и совместных обсуждений стал междисциплинарный проект Василия Кононова-Гредина, состоящий из трех частей, каждая из которых является как художественным, так и научным объектом, позволяющим наблюдать, изучать и фиксировать ход эксперимента.

На территории научно-исследовательской станции «Кайбасово» расположится масштабная световая инсталляция: фонари будут зажигаться с наступление темноты при помощи накопленной солнечной энергии. Конструкция позволит ученым вести наблюдения за колебаниями солнечной энергии и тем, как болота могут аккумулировать тепло. Ленд-арт можно будет увидеть с воздуха. По замыслу художника, объект, словно созвездие на небе, проявится на болотной почве, а на земле таинственные огни будут завораживать зрителей. Инсталляция должна привлечь внимание к экологической повестке в регионе.

«Осенью в Томской области и в Ботаническом саду ТГУ появится инсталляция, ставшая результатом совместной работы. Она будет являться пространством для эксперимента по восстановлению болот: извлеченную часть Васюганского болота перевезут в Томск и пересадят на территории университета. Наблюдение за процессами приживания и прирастания болота в новых условиях существования может помочь ученым ТГУ найти способ, как восстанавливать осушенные болота, и, следовательно, восстанавливать исчезнувшие экосистемы», — рассказывают организаторы.

Финальным этапом проекта «Болотоведение» станет выставка в Нижнем Новгороде, где располагается Волго-Вятский филиал Пушкинского музея. В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* будет представлена инсталляция с арт-объектом, включающим фрагмент Васюганского болота и вдохновленные русским авангардом, и документальными материалами, рассказывающими об экспедициях и подготовке проекта: фильм, путевой дневник художника, фотографии и артефакты. В период экспонирования часть болота, помещенная в прозрачный куб, будет изменяться за счет углекислого газа, выделяемого дыханием посетителей. Инсталляция позволит сделать видимым для зрителей то, как человек влияет на окружающую среду и как природа преобразует в материю наше присутствие в ней.

Также проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых» будет сопровождаться просветительской программой в Томске, Москве и Нижнем Новгороде: лекциями, экскурсиями, творческими встречами и научными мероприятиями.

Следить за графиком открытия проекта и расписанием событий можно на официальном сайте.

Презентация результатов работы состоится в понедельник, 30 сентября, в «Кабинете Пушкинского» на пр. Ленина, 34а. Начало в 10.00, участие бесплатное, по предварительной регистрации.

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