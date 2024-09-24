Жители Северска улучшают город

24 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

На реализацию одиннадцати «малых» проектов жителей «атомного» Северска из городского бюджета Северска и средств Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» направлено в этом году больше 48 миллионов рублей.

Все они реализуются в рамках Программы по улучшению жизни в городе — «Радиус доверия».

Основные направления «народных проектов» — благоустройство дворов, ремонт и обустройство новых спортивных и детских площадок. Также в результате реализации проектов текущего года в Северске появится «Коворкинг-пространство для школьных сообществ», будет благоустроена территория и смонтировано наружнее освещение городской площадки культуры и искусств «Арт-Окно», проведено благоустройство дорожек Зоопарка, на которых появятся новые информационные стенды, а на внешней стене Зоопарка — большая тематическая роспись.

Продолжается реализация большого общегородского и самого масштабного в этом году проекта — «Точка роста Северск». Он реализуется в сквере между зданием по ул. Строителей, 25 и жилым домом по ул. Строителей, 29. Проходит обустройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, современного наружного освещения и видеонаблюдения. Вся территория будет озеленена по специально подготовленному проекту. Общая сумма вложений в проект «Точка роста Северск» составит больше 53 миллионов рублей

Уникальность Программы городских изменений Топливной кампании Росатома «ТВЭЛ» состоит в том, что инициатива проектов всегда исходит от самих сообществ жителей. Только в этом случае городская администрация и ТВЭЛ поддерживают эти проекты и совместно выделяют деньги на их реализацию. Такая модель взаимодействия жителей и городских властей стимулирует развитие городских сообществ, выстраивает конструктивный диалог между жителями города и властью, формирует новый облик атомных городов, делая их комфортнее и удобнее для каждого.

Программа «Радиус Доверия» создает новые возможности для каждого жителя города, дополняя региональные и федеральные программы, направленные на улучшение качества жителей горожан, развитием гражданских инициатив.

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