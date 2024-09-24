18+
18+
РЕКЛАМА

Жители Северска улучшают город

Город, Городское благоустройство, Томские новости, северск благоустройство радиус доверия интересное зоопарк коворкинг для школьников Жители Северска улучшают город

На реализацию одиннадцати «малых» проектов жителей «атомного» Северска из городского бюджета Северска и средств Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» направлено в этом году больше 48 миллионов рублей.

Все они реализуются в рамках Программы по улучшению жизни в городе — «Радиус доверия».
Основные направления «народных проектов» — благоустройство дворов, ремонт и обустройство новых спортивных и детских площадок. Также в результате реализации проектов текущего года в Северске появится «Коворкинг-пространство для школьных сообществ», будет благоустроена территория и смонтировано наружнее освещение городской площадки культуры и искусств «Арт-Окно», проведено благоустройство дорожек Зоопарка, на которых появятся новые информационные стенды, а на внешней стене Зоопарка — большая тематическая роспись.

Продолжается реализация большого общегородского и самого масштабного в этом году проекта — «Точка роста Северск». Он реализуется в сквере между зданием по ул. Строителей, 25 и жилым домом по ул. Строителей, 29. Проходит обустройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, современного наружного освещения и видеонаблюдения. Вся территория будет озеленена по специально подготовленному проекту. Общая сумма вложений в проект «Точка роста Северск» составит больше 53 миллионов рублей

Уникальность Программы городских изменений Топливной кампании Росатома «ТВЭЛ» состоит в том, что инициатива проектов всегда исходит от самих сообществ жителей. Только в этом случае городская администрация и ТВЭЛ поддерживают эти проекты и совместно выделяют деньги на их реализацию. Такая модель взаимодействия жителей и городских властей стимулирует развитие городских сообществ, выстраивает конструктивный диалог между жителями города и властью, формирует новый облик атомных городов, делая их комфортнее и удобнее для каждого.

Программа «Радиус Доверия» создает новые возможности для каждого жителя города, дополняя региональные и федеральные программы, направленные на улучшение качества жителей горожан, развитием гражданских инициатив.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей ждут более 80 мероприятий на фестивале искусства и чтения «ТОМ II»

5 сентября 2024
Томские новости

В Томске завершается «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения».

15 сентября 2024
Томские новости

Томичей приглашают на цикл лекций на французском языке

23 сентября 2024
Томские новости

Движение автобуса №30/33 изменится в Томске до конца недели

2 сентября 2024
Томские новости

Скончался легендарный томский преподаватель Юрий Мясников

19 сентября 2024
Томские новости

Томский «Ростелеком» обеспечит работу системы ГАС «Выборы» в единый день голосования

6 сентября 2024
Бизнес

«К нам приходят ответственные». Как студенты получают практические знания в «Томскнефти»

26 августа 2024
Томские новости

Пусть соседи не спят! В Светлом прошел второй музыкальный фестиваль «СветлыйФест»

17 сентября 2024
Томские новости

В Томской области пожарные спасли котенка из горящего дома

11 сентября 2024