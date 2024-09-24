В октябре стартует капремонт Томского костела

24 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Капитальный ремонт первого католического храма в Томской области начнется в октябре. Работы будет выполнять ООО «Электромонтаж». Об этом «Томскому Обзору» рассказала фандрайзер прихода Алина Багинская.

Договор о проведении работ был подписан 26 августа — в католический праздник Ченстоховской иконы Божьей Матери. Соответствующее разрешение было получено в сентябре.

— Сколько будет идти ремонт пока неизвестно. Это будет зависеть от хода работ, когда будут детально смотреть состояние фундамента, крыши, стен и так далее, — рассказала Алина Багинская. — Мы заказывали экспертизу у Центра по охране и использованию памятников истории и культуры и проводили дополнительные исследования. Поэтому, начиная ремонт, понимаем, с какими работами нам придётся столкнуться.

Багинская также подчеркнула, что поиск средств на ремонт храма велся с 2018 года и продолжится до конца работ. Деньги поступали от спонсоров, прихожан, а также собирались во время различных мероприятий, в числе которых благотворительные фестивали и регулярные органные концерты.

До начала ремонта приход организует в храме несколько мероприятий. В субботу, 5 октября, состоится экскурсия в костел, стоимость посещения: 500 рублей. На следующий день, 6 октября, в 11.00 здесь отметят Престольный праздник, посвященный 191-летию храма.

Последний перед ремонтом органный концерт «Ave Maria венок прекрасных мелодий» также состоится 6 октября в 16.00. На нем выступит приходской хор храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Подробнее об истории томского костела можно прочитать в нашем материале.

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