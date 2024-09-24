Экс-управделами администрации Томской области осужден по делу о злоупотреблениях

24 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска вынес приговор бывшему управляющему делами администрации Томской области и двум его подельникам по делу о коррупции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Суд установил, что с сентября 2013 года по май 2018 года управделами разработал схему по растрате бюджетных средств, в том числе из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов, на оплату медуслуг для высокопоставленных чиновников администрации региона и членов их семей.

«К реализации он привлек начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области, которому фактически были вверены средства. По его указанию последний произвел оплату оказанных зарубежными медицинскими организациями услуг, причинив областному бюджету ущерб в сумме более 9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Аналогичным образом с апреля 2021 года по май 2022 года эти же чиновники при пособничестве директора столовой обладминистрации растратили из бюджета более 1,4 млн рублей на организацию досуговых мероприятий, в том числе охоты и рыбалки.

Отмечается, что для организации развлечений управделами привлекал вертолет коммерческой организации, руководители которой не знали о целях использования транспорта. Тем самым, как установил суд, организации был причинен ущерб на 8,9 млн рублей.

Чиновникам инкриминировали ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 (организация растраты в особо крупном размере), ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 (пособничество в растрате в особо крупном размере), ч.4 ст.160 (растрата в особо крупном размере), ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Вину они не признали.

Экс-управляющий делами обладминистрации признан виновным в организации растраты, злоупотреблении полномочиями и приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Бывшему начальнику регионального департамента финансово-ресурсного обеспечения назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, бывшему директору столовой — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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