Томск не смог привлечь кредитные линии на 1,3 млрд рублей из-за отсутствия заявок

23 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Администрации Томска не удалось привлечь 1,3 млрд рублей кредитных ресурсов в банках в рамках тендеров, объявленных в конце августа и начале сентября, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Все шесть объявленных тендеров были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Город планировал открыть в банках несколько кредитных линий на 200 млн и 300 млн рублей. Процентная ставка по всем линиям составляла 21,55%.

Администрация Томска не в первый раз пытается привлечь средства для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципалитета. Изначально планировалось привлечь восемь кредитных линий на общую сумму 2,2 млрд рублей. В начале апреля были объявлены соответствующие тендеры, при этом город смог привлечь только 300 млн рублей в ВТБ, еще на семь аукционов никто не заявился. В конце мая мэрия объявила повторные тендеры для привлечения 1,9 млрд рублей (процентная ставка по аукционам варьировалась от 19,17% до 19,33%). Все семь тендеров закончились неудачей.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 сентября составлял 3,22 млрд рублей, в том числе 550 млн рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,23 млрд рублей — бюджетные кредиты, 1,44 млрд рублей — кредиты коммерческих банков.

Доходы городского бюджета на 2024 год с учетом последних корректировок утверждены в размере 25,128 млрд рублей, расходы — 26,521 млрд рублей, дефицит — 1,393 млрд рублей, или 5,3% расходов.

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