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Томичей приглашают на цикл лекций на французском языке

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В среду, 25 сентября, в Научной библиотеке Томского государственного университета стартует цикл онлайн-лекций на французском языке «La France plurielle» / «Франция мультикультурная».

Как уточняют организаторы, слушатели узнают об историческом аспекте миграции во Франции, колониальных империях и деколонизации, культурном, лингвистическом и гастрономическом разнообразии регионов Франции и многом другом.

Лекции читает Мишель Дебренн — доктор филологических наук, профессор, доцент кафедры романо-германской филологии Гуманитарного института Национального исследовательского Новосибирского государственного университета. Она приехала учиться в НГУ и после его окончания в 1975 году поселилась в местном Академгородке. Мишель Дебренн — кавалер ордена Почетного легиона Франции.

Всего томичей ждет 10 лекций. Они будут проходить по средам с 17.00 до 18.00 в GoogleMeet.
Для участия необходимо зарегистрироваться.

Предварительно ознакомиться с курсом лекций можно здесь.

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