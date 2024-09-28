История одного здания. В Томске вышел путеводитель по Пассажу Второва

28 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском независимом издательстве «Макушин Медиа» вышла новая открытка-путеводитель по истории Пассажа Второва, также известного как магазин «1000 мелочей».

Более чем столетняя история одного из самых знаменитых зданий Томска упакована в необычный буклет. В привычный формат А6 спрятаны сразу несколько страниц: путеводитель из плотной бумаги особым образом сворачивается и разворачивается, превращаясь в подробное издание о жизни пассажа. А на оборотной стороне открытки можно оставить памятную надпись, если покупка совершается в подарок.

Пассаж Второва был построен на Базарной площади в начале ХХ века. В то время за дела купеческой династии Второвых в Сибири отвечал Николай Александрович. Будущий основатель Электростали, крупнейший русский промышленник, обладатель самого большого состояния в Российской империи, которого прозвали «русским Морганом», согласовал строительство роскошного трехэтажного пассажа в центре Томска.

По словам главного редактора «Макушин Медиа» Елены Фаткулиной, «Пассаж Второва» открывает новую серию издательства «История одного здания». В ней команда проекта будет рассказывать о самых интересных и значимых зданиях Томска и других городов Сибири.

Приобрести краткий путеводитель можно в редакции издательства, магазинах-партнерах и на Ozon.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел команду к издательской деятельности.

Сейчас «Макушин Медиа» продюсирует и выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно — именно в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине.

Фото: Савелий Петрушев

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