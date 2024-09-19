«Автодорстрой» из СЦЛ почти за миллиард рублей отремонтирует 18 км альтернативной трассы из Томска в Новосибирск

19 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

АО «Автодорстрой» (ХМАО, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) стало победителем аукциона на ремонт участка дороги в Кожевниковском районе Томской области в сторону границы с Новосибирской областью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка с 73 по 91 км в сторону границы Томской области с Колыванским районом Новосибирской области. Эта трасса также является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск. Планируемый к ремонту участок начинается у села Вороново и заканчивается между деревнями Еловка и Ерестная.

По данным с сайта госзакупок, «Автодорстрой» стал победителем конкурса, предложив выполнить работы за 990 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 1,066 млрд рублей. Контракт уже заключен. Кроме «Автодорстроя» участие в тендере приняли еще две компании, названия которых не раскрываются.

В рамках работ подрядчику предстоит отремонтировать 18 км дороги третьей категории, обустроить остановки общественного транспорта и тротуары, смонтировать лестничные сходы. Все работы должны быть завершены в середине сентября 2025 года.

С 2023 года Томская область начала ремонт примыкающего участка этой трассы с 91 по 127,1 км. Работы были разделены на три этапа. Первые два этапа ремонта 36 км дороги Мельниково — Кожевниково — Изовка завершились в августе. Контракт на третий этап для ремонта 13,1 км был заключен с ООО «ТНК» (Пермь), однако позднее он был расторгнут. В начале сентября власти региона объявили новый конкурс на третий этап, однако на него никто не заявился.

АО «Автодорстрой», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 1993 году, занимается строительством дорог и магистралей. В 2020 году компания вошла в СЦЛ. Выручка компании по итогам 2023 года составила 5,8 млрд рублей.

«Сибирский центр логистики» — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе, ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

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