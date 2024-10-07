До конца года томичи могут экономить на проезде в общественном транспорте

7 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба платёжной системы «Мир»

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До конца года у жителей Томской области появилась возможность экономить по семь рублей с каждой поездки в общественном транспорте. Чтобы получить скидку, необходимо расплачиваться за проезд картой «Мир», загруженной в смартфон.

Предложение от национальной платежной системы распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Сегодня в Томской области насчитывается порядка 700 таких транспортных средств.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту «Мир» в телефон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть специально созданное для держателей национальных карт приложение Mir Pay. При этом гаджет должен поддерживать NFC-функцию, которая присутствует практически в любом современном смартфоне, даже бюджетной модели. Для оплаты достаточно поднести мобильное устройство к терминалу в транспорте на пару секунд и дождаться подтверждения платежа. Скидка применится автоматически. При этом не имеет значения, в каком регионе и каким банком была выпущена национальная карта.

— В этот раз мы запускаем акцию в Томской области, которая позволит пассажирам не только быстро и удобно расплачиваться за проезд одним касанием смартфона, но еще и существенно экономить бюджет, — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. — Уверена, что наше предложение со скидкой будет пользоваться спросом у местных жителей, ведь ежемесячно они совершают порядка 7 млн поездок в общественном транспорте. Добавлю, что если у вас нет карты «Мир», не обязательно выпускать ее на пластиковом носителе — можно создать виртуальную версию карты онлайн в приложении банка. После загрузки карты в Mir Pay можно сразу оплачивать поездки со скидкой.

Фото: пресс-служба платёжной системы «Мир»

На сегодняшний день в Томской области выпущено свыше 1,5 млн карт на базе национальной платежной системы «Мир». Все эти карты можно загрузить в мобильный платежный сервис и оплачивать поездки со скидкой.

— Условия акции направлены на развитие цифровой грамотности населения, ведь сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без присутствия в ней современных цифровых технологий. Совместно с НСПК в регионе запущена акция, которая поможет сэкономить на проезде в общественном транспорте. Главное условие — использовать способ оплаты, предложенный ее организаторами. Думаю, что для многих жителей оплачивать покупки или услуги с помощью NFC уже привычно, — рассказал и.о. начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Назаров И.В.

По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Убедиться в том, что за поездку списалась сумма с учетом скидки, можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

Реклама. Заказчик АО «НСПК», ИНН 7706812159.

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