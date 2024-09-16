Более 15 тыс. человек посетили томский фестиваль искусства и чтения «ТОМ II»

16 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томский фестиваль искусства и чтения «ТОМ II», организованный Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Томским государственным университетом, собрал 33 издательства. В этом году количество гостей выросло в два раза — в 2024 году их стало 15 тысяч, сообщают организаторы.

В течение четырех дней на территории ТГУ прошло более 80 дискуссионных, образовательных и выставочных мероприятий, в которых приняли участие более 100 экспертов из 10 регионов России.

На книжной ярмарке было продано около 90% всех привезенных издательствами книг. Таким образом, Томск в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых читающих городов страны.

«В этом году „ТОМ“ приобрел иной масштаб — на фестиваль приехали эксперты из многих регионов России, число издательств увеличилось на 40%, а число посетителей — почти в два раза. Фестиваль привлекает томичей и гостей города и интеллектуальной проблематикой, и составом экспертов, и в целом атмосферой города-университета. Плотность коммуникаций, высокая концентрация зарождающихся и реализованных идей, образовательных, исследовательских, просветительских проектов — это всё наш „ТОМ“», — подчеркнула проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

В свою очередь руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева подчеркнула, что «ТОМ» особенно ярко демонстрирует актуальность ценностей, которые важны для организаторов фестиваля — непрерывное образование, саморазвитие, любовь к книгам и творчеству.

«А количество гостей фестиваля доказывает, что в Томске есть очень большой запрос на интеллектуальные мероприятия», — отметила Наталия Почтарева, добавив, что организаторы получили большое количество позитивных отзывов от гостей фестиваля, которые побывали на экскурсиях в Музее книги Научной библиотеки ТГУ, познакомились с фресками и витражами Научной библиотеки, узнали о феномене «книги художника» и посетили выставки и презентации, созданные по итогам творческих лабораторий.

«Прекрасный фестиваль, как по разнообразию, так и по качеству. Очень подкупает, что авторы здесь говорят не о себе любимых, а о каком-то предмете своего интереса или исследования. То есть, это не просто знакомство с интересными людьми, это расширение пространства знания, скажем так. И, конечно, когда приходит такая публика, заинтересованная, слушающая, понимающая, это всегда плюс сто к фестивальной карме», — поделился впечатлениями журналист, критик Юрий Сапрыкин.

Подробную информацию обо всех мероприятиях фестиваля можно найти на сайте фестиваля, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

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