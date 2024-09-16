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Право на реорганизацию участка на севере Томска по КРТ выставили на торги

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Департамент градостроительного развития Томской области выставил на торги право на реорганизацию участка в рамках комплексного развития территорий (КРТ) по улице Водяная в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта torgi.gov.

Речь идет о застроенном участке площадью 8,5 тыс. кв. метров, расположенном в микрорайоне Черемошники на севере Томска. В настоящее время на этом участке располагаются два деревянных двухэтажных многоквартирных дома, построенных в середине XX века.

Согласно документации, для реорганизации участка застройщику предстоит до октября 2026 года снести дома по ул. Водяная, 41 и 41а, которые расположены на участке.

Соглашение о КРТ будет рассчитано на 10 лет с момента подписания договора. При этом, согласно документации, застройщик также должен подготовить проект строительства детского сада и получить положительное заключение госэкспертизы.

Начальная цена аукциона составляет 640 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 16 октября, торги запланированы на 22 октября.

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