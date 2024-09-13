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Пожарные спасли из горящей стайки троих телят в Томской области

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В четверг, 12 сентября, в селе Молчаново загорелась брусовая стайка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 6.49. К приезду пожарных горели надворные постройки. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню на стоящий в 15 метрах жилой дом, ликвидировали возгорание в течение 22 минут и спасли трех телят.

— Корову, к сожалению, спасти не удалось, — говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел дощатый сарай, обгорела стена стайки и пол, стойки и накатник в погребе. Общая площадь возгорания составила 53 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается.

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