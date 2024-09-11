Отобранные пробы асфальта на пр. Фрунзе в Томске прошли лабораторные исследования

11 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Пробы асфальта и керны, отобранные на пр. Фрунзе в Томске, получили положительный результат лаборатории. Сегодня Центр технадзора продолжит отбирать пробы и контролировать качество работ на ремонтируемых участках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчики продолжают работы на улицах, вошедших в национальный проект «Безопасные качественные дороги». За сутки было уложено 2500 кв. м асфальта по пр. Фрунзе, также специалисты продолжают работу на тротуарах.

На участке ул. Белинского от ул. Усова до пр. Кирова уложено 2700 кв. м выравнивающего слоя, на пр. Академическом отфрезеревано более 4700 кв. м некачественного покрытия.

Новые подрядчики продолжают ремонт пр. Академический вместе с развязкой, пр. Фрунзе, участок ул. Белинского от ул. Никитина до ул. Усова, ул. Интернационалистов и ул. Вокзальная. Также в рамках полученной экономии от ранее проведенных аукционов по нацпроекту идет ремонт участка пр. Ленина.

Напомним, предыдущие подрядчики, работавшие на улицах Томска, были признаны недобросовестными. После начала ремонта «Центр технадзора» неоднократно выписывал им предписания для устранения — работы не обеспечивали безопасность дорожного движения, для пешеходов не предоставлялись альтернативные пути (не было безопасных мостков), подрядчик не предоставлял геодезическую съемку после проведения фрезерования, перед началом работ не была проведена приемка люков у ресурсных организаций, неоднократно забор проб проводился без вызова специалистов «Центра технадзора», в местах понижения пешеходных тротуаров не была уложена тактильная плитка, работы по асфальтированию были начаты без согласования рецепта, после пробы асфальта не соответствовали рецепту и прочие несоответствия.

Кроме того, подрядчик неоднократно нарушал ресурсные сети — рвал электрические провода и нарушал водоводы при работе тяжелой техникой.

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