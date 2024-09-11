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Контрабанду 6,2 тыс. куб. метров лесоматериалов в Китай и Вьетнам выявили в Томской области

Город, Судебные дела, Томские новости, лес контрабанда суд уголовные дела интересные новости Томска Контрабанду 6,2 тыс. куб. метров лесоматериалов в Китай и Вьетнам выявили в Томской области

Незаконный вывоз 6 тыс. 188 куб. метров лесоматериалов из Томской области в Китай и Вьетнам выявили сотрудники Сибирской оперативной таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по региону, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления.

— Гражданин РФ с 2020 по 2021 год с использованием подконтрольных юридических лиц, предоставляя в таможенный орган подложные документы и сведения о происхождении товара, а также указывая в таможенных декларациях на товары недостоверные сведения о производителе лесоматериалов и их стоимости, совершил контрабанду лесоматериалов на сумму свыше $478 тыс., — говорится в сообщении.

По фактам совершения незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере Сибирской оперативной таможней возбуждено 9 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

Фигуранту дел судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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