Суд прекратил дело о мошенничестве в отношении экс-спикера думы Томска

10 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мировой судья прекратил рассмотрение уголовного дела бывшего спикера думы Томска Чингиса Акатаева, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Томской области.

«В части обвинения в мошенничестве дело прекращено в связи с назначением иной меры уголовно-правового характера — судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей. По обвинению в совершении преступления по ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) — в связи с деятельным раскаянием», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ущерб в размере около 70 тыс. рублей Акатаевым возмещен до суда.

Как сообщалось, 30 ноября 2023 года Акатаев на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» заявил, что намерен оставить пост спикера гордумы. 5 декабря депутаты приняли его отставку.

В феврале 2024 года администрация Томской области направила в думу Томска письмо с просьбой лишить Акатаева депутатского мандата. Претензии областной администрации к депутату касались его декларации, сам экс-спикер считал их незначительными и заявлял «Интерфаксу», что умысла на нарушение закона у него не было. 5 марта он принял решение добровольно сложить депутатские полномочия, не дожидаясь соответствующего голосования гордумы.

В мае стало известно, что экс-спикер гордумы стал фигурантом дела о мошенничестве с авиабилетами. По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2023 года купил невозвратные авиабилеты в Санкт-Петербург стоимостью около 70 тыс. рублей, но лететь передумал и решил вернуть деньги. Для этого, как считает следствие, он через знакомую передал в авиакомпанию поддельную медицинскую справку о наличии у него противопоказаний к перелетам.

Ранее Акатаев был депутатом регионального парламента, работал в банковской сфере. В 2012–2017 годах занимал пост вице-губернатора Томской области по социальной политике. В 2020 году стал депутатом томской гордумы от Белоозерского одномандатного округа и был избран ее председателем.

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