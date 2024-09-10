Знаки и символы для города, который учится. Что ждет томичей на втором фестивале искусства и чтения

10 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг, 12 сентября, в Томске стартует «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения». Большое книжное событие пройдет в Университетской роще ТГУ уже в третий раз. О его особенностях на состоявшейся сегодня, 10 сентября, в медиацентре РИА Томск пресс-конференции рассказала руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева и проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

В этом году фестиваль будет проходить в течение четырех дней, 12–15 сентября. На этот раз для томичей, кроме традиционной ярмарки, подготовили более 80 мероприятий — от встреч с писателями и художниками до мастер-классов, выставок и тематических лекций.

— Каждый год мы хотим сделать фестиваль более компактным, насыщенным, тем не менее, мероприятий снова получилось много. В этот раз мы решили чуть иначе структурировать программу: торжественное открытие сделать в первый день, профессиональную программу для филологов, философов, журналистов, художников, музейщиков мы сгруппировали во второй день. Мероприятия для горожан пройдут в субботу и воскресенье, — рассказала Наталия Почтарева. — Также всех томичей мы ждем на ярмарке. Все издательства (участвовавшие в фестивале — прим. ред.), и горожане в том числе, просили, чтобы ярмарка была больше по времени. Поэтому в этом году она пройдет четыре дня вместо трех, с четверга по воскресенье.

Темой университетского книжного фестиваля в 2024 году стали знаки и символы.

— Когда речь идет о науке и образовании, темы, которые нас интересуют — это человек на стыке реальности. Гуманитарное знание хорошо рефлексирует прошлое, но сегодня оно обратилось, наконец, к человеку современному и пытается отрефлексировать его здесь и сейчас. Потому что те модели, которые были сделаны и философами, и литературоведами, сегодня не совсем работают. Технологический мир меняется быстро, человек просто не успевает за этим развитием с одной стороны. Поэтому для нас важно, как современный человек решает вечные экзистенциональные проблемы сегодня. Мы часто говорим, что мы живем в прошлом и современное искусство и культура — это музей. И что мы делаем: играем знаками и символами, которые были задолго до нас. Мы действительно решили в этом году сделать такую тему, которая так и называется, знаки и символы, потому что новая гибридная реальность рождает новые знаки на основе старых, — пояснила Юлия Эмер выбор темы. — Это очень любопытно: как современный человек, обращаясь к прошлому, выстраивает будущее. Вроде бы тема понятная, мы все в ней жили всегда, но сегодня она выглядит по-другому как раз за счет столкновения технологий и человеческого.

— Знаки и символы у нас связаны с памятью, историей, философией. Все эти направления будут представлены на фестивале, — дополнила Наталия Почтарева.

Также Юлия Эмер подчеркнула, что в этом году одной из важных тем, на которые хочет обратить внимание ТГУ станет научное волонтерство.

— Когда мы обсуждали, в чем специфика нашего фестиваля, его отличие от других подобных мероприятий, Елизавета Лихачева, директор ГМИИ им. Пушкина, акцентировала внимание на том, что «Томск — это действительно город, который учится. И поэтому у вас должен быть фестиваль, который связан с наукой». Поэтому научная позиция, которая в принципе характерна для Томска, она здесь, на фестивале, присутствует.

Кроме того, в этом году преподаватели и студенты Томского государственного университета предложили свои идеи для реализации в рамках фестиваля искусства и чтения.

— Например, преподаватель филологического факультета Элеонора Новикова подготовила лекцию по семиотике. Свои совместные проекты представят студенты разных факультетов ТГУ, — отметила Юлия Эмер. — Те центры, которые появляются в университете, исследовательские центры, тоже начинают проявлять внимание к нашему фестивалю и активно в нем участвуют. В этом году ТГУ будет делать литературные мастерские: проведем семинар, когда молодые литераторы представляют собственные произведения, а мэтры Томска вместе обсуждают их. Студенты филологического факультета и Института искусства и культуры проведут эксперимент — соберут от горожан разные цитаты, высказывания, и будут работать в течение фестиваля, чтобы создать совместный творческий продукт. Мы увидим, что получится, когда искусство и язык идут вместе.

Наталия Почтарева также рассказала, что на втором «ТОМе» появился новый формат участия для подростков и молодежи:

— Мы делаем несколько лабораторий, результаты которых вы тоже увидите на фестивале. В рамках одной из них подростки вместе с художниками работают в лаборатории «Книга художника, как объект художественной интерпретации». То, что получится, будет представлено в первый день, на открытии, — отметила Наталия Почтарева. — Вторая лаборатория проводится для молодых томичей — они занимаются исследованием города и строят свои маршруты по Томску, которые интересны подрастающими поколению: места, дома, истории из жизни города. Результаты их работы представят в воскресенье утром.

Одним из ключевых событий фестиваля станет уже традиционная книжная ярмарка. В этом году в ней примут участие представители около 30 ведущих российских издательств: Ad Marginem, «Студия Артемия Лебедева», «Альпина Паблишер», «МИФ», «Сибирь на страницах», «Макушин Медиа», «Абрикобукс», «ВВерх!», «Этерна», TATLIN, «Бослен», «БуксМАрт», московская компания-дистрибьютор «Медленные книги», издательство Томского государственного университета. У гостей фестиваля будет возможность приобрести художественную литературу, книги для детей и подростков, нон-фикшн, путеводители и книги по краеведению.

Подробную информацию обо всех мероприятиях фестиваля можно найти на сайте tom-books.art, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

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