Компания из Новосибирска к 2028 году построит новый корпус ТГУ в центре Томска

10 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский госуниверситет заключил контракт с ООО «Строительное управление РСТ» (Новосибирск) на достройку учебно-лабораторного корпуса напротив главного корпуса вуза в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данный сайта госзакупок.

Речь идет о корпусе ТГУ, который должен был появиться на месте ранее демонтированного вузовского профилактория в 2023 году, однако, из-за увеличения стоимости работ контракт на строительство был расторгнут.

Согласно аукционной документации, «Строительное управление РСТ» стало единственным участником тендера. Аукцион был признан несостоявшимся, контракт был заключен с единственным участником. Стоимость контракта составила 2,214 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости — 2,225 млрд рублей.

Подрядчику в рамках работ необходимо построить пятиэтажное здание с подземным уровнем площадью почти 13 тыс. кв. м к декабрю 2027 года.

Ранее пресс-служба ТГУ сообщала, что вуз подписал соглашение о выделении денег на строительство от Минобрнауки РФ. Планируется, что после сдачи объекта в корпусе разместится междисциплинарная университетская команда (ТОЧКА), где студенты и ученые будут работать над импортозамещающими технологиями.

Как сообщалось, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ. Подрядчиком строительства в декабре 2020 года было выбрано АО «Консалтингстройинвест», однако, ТГУ и «Консалтингстройинвест» расторгли контракт. Основанием для расторжения контракта стали «непредвиденные и непреодолимые обстоятельства существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования». За время работ подрядчик выполнил работы на общую сумму 134,5 млн рублей.

Строительные работы «Консалтингстройинвеста» были запланированы на 2020–2022 годы, в 2023 году новый комплекс должен был принять первых студентов. Предполагалось, что будущий комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек. В декабре 2023 года после актуализации проектной документации стало известно, что стоимость достройки выросла не менее чем на 846 млн рублей.

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