Томичи смогут бесплатно отправить юбилейные открытки «Почты России» и «Макушин Медиа» на фестивале «ТОМ II»

10 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

Издательство «Макушин Медиа» совместно с «Почтой России» подготовили спецвыпуск почтовой карточки к фестивалю искусства и чтения «ТОМ II», 180-летию Петра Макушина и 420-летию Томска.

Уже в субботу, 14 сентября, в Университетской роще ТГУ все желающие смогут бесплатно получить, подписать и отправить праздничную открытку друзьям или родным в любую точку страны.

— В этом году у нас несколько важных поводов — это и набирающий обороты книжный фестиваль «ТОМ», организованный Сибирским филиалом ГМИИ им. Пушкина и ТГУ, и 420-летие Томска, и 180-летие со дня рождения сибирского просветителя Петра Макушина. Нам хотелось подсветить все эти темы, причем в формате классической бумажной открытки, ведь на фестивале одна из лекций будет посвящена именно почтовым карточкам, как уникальному историческому источнику. А благодаря партнеру проекта — «Почте России» — послания из Томска можно будет сразу отправить адресатам в других городах, причем совершенно бесплатно, — рассказала главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Пункт посткроссинга будет работать рядом с главным корпусом Томского государственного университета. Сотрудники почты помогут правильно оформить адресные строки «открытого письма», наклеить марки и поставить оттиск одного из художественных штемпелей. Отправителям на выбор предложат штемпели «Поздравляем», «Томск — студенческий город» и «Деревянное зодчество». Также первые 500 отправителей получат шанс украсить свои открытки художественными марками, на которых изображена репродукция картины И.Е. Репина «Портрет художника П.П. Чистякова».

Всего специально к фестивалю будет напечатано 1000 экземпляров почтовых карточек.

Рассылка пройдет 14 сентября с 11:00 до 17:00 в Университетской роще на книжной ярмарке фестиваля.

Лекция «Лети с приветом, вернись с ответом. Почтовая карточка как уникальный исторический источник», которую прочтет заведующая отделом рукописей Пушкинского музея, кандидат исторических наук Наталья Александрова, состоится 15 сентября в павильоне во дворике Научки ТГУ. Вход свободный, регистрация по ссылке.

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