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В Томске до вечера субботы сузят полосу на участке ул. А. Иванова

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В Томске на участке ул. А. Иванова в районе здания по Московскому тракту, 46 до 20.00 субботы, 14 сентября, будет сужена полоса для движения автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с ремонтом ливневой канализации. На время его проведения движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении движения при планировании маршрута передвижения по городу, соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

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