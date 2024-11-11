Более 5 млн рублей сэкономлено. Томичи продолжают платить меньше за проезд в транспорте

11 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

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С 1 сентября по 31 декабря 2024 год жители Томской области получили возможность сэкономить по семь рублей с каждой поездки в общественном транспорте. Ездить дешевле можно при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон.

Вот уже третий месяц скидкой активно пользуются жители региона. По данным пресс-службы платежной системы «Мир», благодаря акции томичи сэкономили более 5 миллионов рублей. При этом количество оплат проезда таким способом выросло в 1,5 раза.

Платить на 7 рублей меньше за проезд можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Сегодня в Томской области насчитывается порядка 700 таких транспортных средств.

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заранее добавить карту «Мир» в телефон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть специально созданное для держателей национальных карт приложение Mir Pay. При этом гаджет должен поддерживать NFC-функцию, который есть практически в любом современном смартфоне, даже бюджетной модели.

Для оплаты достаточно поднести мобильное устройство к терминалу в транспорте на пару секунд и дождаться подтверждения платежа. Скидка применится автоматически. При этом не имеет значения, в каком регионе и каким банком была выпущена национальная карта.

— В этот раз мы запустили акцию в Томской области, которая позволит пассажирам не только быстро и удобно расплачиваться за проезд одним касанием смартфона, но еще и существенно экономить бюджет, — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. — Добавлю, что если у вас нет карты «Мир», не обязательно выпускать ее на пластиковом носителе — можно создать виртуальную версию карты онлайн в приложении банка. После загрузки карты в Mir Pay можно сразу оплачивать поездки со скидкой.

На сегодняшний день в Томской области выпущено свыше 1,5 млн карт на базе национальной платежной системы «Мир». Все эти карты можно загрузить в мобильный платежный сервис и оплачивать поездки со скидкой.

По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Убедиться в том, что за поездку списалась сумма с учетом скидки, можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него. Акция будет действовать до 31 декабря текущего года.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

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