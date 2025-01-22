Экс-совладелец обанкротившегося томского ЛПК получил 49,5% деревообрабатывающего «Монолит-строя»

22 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Кипрская Entomo Limited передала почти всю свою долю (49,5% из 50%) в ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) Олегу Бурлевичу, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 21 января.

Теперь структура совладельцев «Монолит-строя» выглядит следующим образом: 50% принадлежит Александру Голощапову, 49,5% Бурлевичу, еще 0,5% — Entomo Limited. Причем, по данным зарубежных реестров, кипрская компания 16 января опубликовала сообщение о планируемом прекращении деятельности.

Бурлевич до 2002 года работал в органах внутренних дел, а в 2008–2009 годах занимал заместителя председателя правительства Омской области. Однако в Томской области он известен как один из бенефициаров ЛПК «Партнер-Томск» — проект был запущен в 2010 году, обанкротился в 2017 году, выпускал ламинированные древесные МДФ-плиты. Причем судебные коллегии Омского и Московского областных судов удовлетворили иски ЕАБР к бывшим бенефициарам ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» Василию Ващенко и Олегу Бурлевичу на общую сумму 5,1 млрд рублей. В целом требования кредиторов составляли 10 млрд рублей, по итогам банкротства из них было удовлетворено 1,262 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства, как сообщалось, имущество завода приобрело ООО «Монолит-Строй» — незалоговое имущество (объекты незавершенного строительства, компьютеры, оборудование, станки, склады, трубопроводы, автомобили) по начальной цене — 540,545 млн рублей, а также залоговое имущество (здания, склады, земельные участки, подстанцию, резервуары для воды, автодорогу, сети канализации и водопровода) по начальной цене — 730 млн рублей.

В настоящее время «Монолит-строй» имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, она является одним из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

Компания строит завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (химическое сырье для производства древесных плит), планирует в 2025 году запустить производства деревянных домокомплектов, их комплектующих и харверстных головок для лесозаготовительной техники.

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