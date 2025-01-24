В Томске перекрыли движение на участке пер. Тихий из-за аварии

24 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня, 24 января, в Томске временно перекрыли движение по пер. Тихому на участке от пр. Ленина до ул. Набережная Озера.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения схемы движения транспорта здесь связана с устранением аварии бригадой «Томскводоканала».

Предполагается, что ограничение будет действовать сегодня до 20.00. В это время проезд по пер. Тихому будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании движения по городу.

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