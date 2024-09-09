В томском Буфф-саду смонтировали перголу и уложили декоративные валуны

9 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске на верхней террасе Буфф-сада смонтировали деревянную перголу и уложили на склоны декоративные валуны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— Валуны, кроме эстетической цели, имеют еще и практическую пользу — они прекратят опасное катание зимой в этом месте. В дальнейшем здесь будут высажены зеленые растения, что позволит сохранить склон от вытаптывания, превратит эту горку в красивое зеленое место, — рассказали в департаменте дорожной деятельности и благоустройства Томска.

В пресс-службе уточняют, что в этом году в Буфф-саду проходит третья очередь ремонта. Готовность этапа оценивается порядка 80%, работы будут завершены в ближайшее время.

Фото: Савелий Петрушев

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