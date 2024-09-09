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Никто не заявился на III этап ремонта участка альтернативной трассы из Томска в Новосибирск

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Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») признало несостоявшимся тендер на третий этап ремонта 36 км дороги в Кожевниковском районе региона в сторону границы с Новосибирской областью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка (протяженность участка — 13,1 км) в сторону границы Томской области с Колыванским районом Новосибирской области. Эта трасса также является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирска.

По информации с сайта госзакупок, аукцион, объявленный 16 августа, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 437,1 млн рублей.

Как сообщалось, в апреле текущего года «Томскавтодор» после нескольких попыток поиска подрядчика на ремонт дороги заключил контракт на третий этап работ с ООО «ТНК» (Пермь). Стоимость контракта составила 336,4 млн рублей при начальной стоимости 446,2 млн рублей, однако, по информации на сайте госзакупок, в конце июля ТНК решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Первые два этапа ремонта 36 км дороги Мельниково — Кожевниково — Изовка завершились в августе. Работы по заключительному этапу ремонта участка должны были завершиться к октябрю этого года, однако после расторжения контракта сроки сдвинулись на середину ноября.

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