Киберпространство на Дне города: «Ростелеком» поддержал празднование 420-летия Томска

10 сентября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» организовал уникальное киберпространство на площади Ново-Соборной в честь 420-летия Томска. Жители города погрузились в мир технологий и инноваций. Локация провайдера привлекла внимание разнообразием активностей и возможностями «живого» взаимодействия с цифровыми решениями.

Гости праздника насладились виртуальными играми, которые переносили их в удивительные миры, и делали фотографии при помощи искусственного интеллекта. Также участники, взаимодействуя с нейросетью, описывали, каким мог быть «Ростелеком», если бы это был реальный человек. Из портретов, сгенерированных ИИ, организаторы сделали выставку. Такие активности стали отличным способом познакомить горожан с возможностями современных технологий.

«Ростелеком» занимается развитием телекоммуникационной инфраструктуры региона — мы обеспечиваем жителей скоростным интернетом и современными смарт-сервисами. Наша площадка на Ново-Соборной — это не только развлечение, но и способ показать, как цифровые решения могут улучшить жизнь каждого из нас, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Мне очень понравилась площадка «Ростелекома». Игры виртуальной реальности, фото с обработкой нейросетью и умные устройства — это технологии будущего, которые уже стали настоящим. Спасибо всем организаторам за праздник, хорошее настроение и полезные активности, — рассказал томич Алексей Стрельников.

Специалисты компании также познакомили посетителей локации с услугами платформы для физических лиц, управляющих компаний и застройщиков — «Ключ». Это российское решение, которое разработано «Ростелекомом» для повышения безопасности и комфорта жильцов многоквартирных домов.

Эксперты показали на демостенде цифровой экосистемы набор сервисов, которыми абоненты управляют дистанционно с помощью мобильного приложения. Посетители узнали, что на базе оптики абоненты могут подключить такие услуги, как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум», систему контроля и учета доступа (СКУД) и автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

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