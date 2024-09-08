Пожилой мужчина погиб при пожаре в Томском районе

8 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 7 сентября, в селе Богашево Томского района загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. 40 лет Октября поступило в 18.36. В результате пожара погиб 64-летний мужчина. В доме обгорели стены в кухне и ванной комнате.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его ликвидировали 11 огнеборцев и три автоцистерны.

Причина возгорания устанавливается.

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