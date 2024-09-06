Томский «Ростелеком» обеспечит работу системы ГАС «Выборы» в единый день голосования

6 сентября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подготовил сетевую инфраструктуру для проведения выборов депутатов в Томской области. Единый день голосования пройдет 7 и 8 сентября. Оператор обеспечит техническую поддержку каналов связи для стабильной работы ГАС «Выборы».

Цифровая платформа позволяет передавать информацию о ходе голосования и количестве граждан, пришедших на участки, в областную избирательную комиссию.

— Каналы связи в пунктах проведения выборов действуют на постоянной основе. В процессе подготовки сетей мы провели нагрузочное тестирование, отработали план мероприятий на случай нештатных ситуаций. Для оперативного решения возникающих вопросов во всех населенных пунктах было отлажено взаимодействие технических специалистов «Ростелекома» и избирательных комиссий, создан аварийный запас оборудования, организовано дежурство восстановительных бригад», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

В этом году жители региона выберут депутатов Думы города Томска, Думы городского округа Стрежевой, а также Советов Новоюгинского, Усть-Чижапского, Могочинского, Зональненского сельских поселений.

Проголосовать можно дистанционно — на специальном портале. Система разработана «Ростелекомом» по заказу ЦИК России и Минцифры по национальной программе «Цифровая экономика Российской федерации».

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