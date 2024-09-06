Томичей приглашают на индустриальные экспедиции на новосибирские заводы

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2024 // Фото: events.nethouse.ru

На следующей неделе, 10 сентября, в Новосибирске стартует фестиваль индустриальных экспедиций. Его участники смогут посетить старейшие предприятия города.

Как сообщают организаторы, фестиваль распахнёт двери заводов для всех, кому интересно погрузиться в индустриальную культуру Новосибирска. В рамках экскурсий все желающие смогут познакомиться с людьми, стоящими «у станка», и узнать больше о технологиях прошлого и будущего.

Во время фестиваля свои двери откроет трамвайное депо и Музей городского электротранспорта. Здесь можно будет увидеть экспонаты, которые использовались в начале зарождения электрического транспорта в Сибири.

Участники фестиваля также смогут посетить затон, где ранее располагалась ремонтно-эксплуатационная база флота, а также действующий порт. Организаторы предлагают сходить и на Фильмобазу, где хранятся уникальные экспонаты музея «НовосибирскКиноВидеоПрокат», а также исправное оборудование, выпущенное полвека назад.

Кроме того, в программе посещение водонапорной башни на Маркса, которая стала культурным пространством, экскурсия на пивоваренный завод «Балтика-Новосибирск», в научно-исследовательский и испытательный центр авиационной и космической отраслей им. С. А. Чаплыгина и на завод мини-техники DIKTUM.

Участие в некоторых мероприятиях для молодёжи до 35 лет бесплатное. Найти полную программу и зарегистрироваться на экскурсии можно на здесь.

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