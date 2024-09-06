18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на индустриальные экспедиции на новосибирские заводы

Город, Томские новости, профориентация интересные новости Томска индустрия куда сходить музеи Новосибирска Томичей приглашают на индустриальные экспедиции на новосибирские заводы

На следующей неделе, 10 сентября, в Новосибирске стартует фестиваль индустриальных экспедиций. Его участники смогут посетить старейшие предприятия города.

Как сообщают организаторы, фестиваль распахнёт двери заводов для всех, кому интересно погрузиться в индустриальную культуру Новосибирска. В рамках экскурсий все желающие смогут познакомиться с людьми, стоящими «у станка», и узнать больше о технологиях прошлого и будущего.

Во время фестиваля свои двери откроет трамвайное депо и Музей городского электротранспорта. Здесь можно будет увидеть экспонаты, которые использовались в начале зарождения электрического транспорта в Сибири.

Участники фестиваля также смогут посетить затон, где ранее располагалась ремонтно-эксплуатационная база флота, а также действующий порт. Организаторы предлагают сходить и на Фильмобазу, где хранятся уникальные экспонаты музея «НовосибирскКиноВидеоПрокат», а также исправное оборудование, выпущенное полвека назад.

Кроме того, в программе посещение водонапорной башни на Маркса, которая стала культурным пространством, экскурсия на пивоваренный завод «Балтика-Новосибирск», в научно-исследовательский и испытательный центр авиационной и космической отраслей им. С. А. Чаплыгина и на завод мини-техники DIKTUM.

Участие в некоторых мероприятиях для молодёжи до 35 лет бесплатное. Найти полную программу и зарегистрироваться на экскурсии можно на здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Из-за дождей в пяти районах Томской области планируют ввести режим ЧС

4 сентября 2024
Люди

Юрисконсульт из Красноярска поборется за 3 млн рублей в международном конкурсе красоты

27 августа 2024
Томские новости

К октябрю в Томске отремонтируют памятник на могиле Петра Макушина

19 августа 2024
Томские новости

Жителя Стрежевого оштрафовали за запуск квадрокоптера в городе

28 августа 2024
Томские новости

Томский судья получил условный срок по делу о взятках

15 августа 2024
Томские новости

Ливень, град и сильный ветер ждут томичей в ближайшие дни

19 августа 2024
Томские новости

Аэропорт Томска ввел новый терминал

29 августа 2024
Томские новости

Спасатели помогли потерявшимся собирателям шишек в Томской области

24 августа 2024
Томские новости

Томичи смогут звонить на телефонные номера через умную колонку

5 сентября 2024