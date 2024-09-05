Томичи смогут звонить на телефонные номера через умную колонку

5 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

У абонентов МТС в Томской области появилась возможность звонить на телефонные номера с помощью умных колонок. Такую функцию запустили оператор и Яндекс.

Как сообщает пресс-служба МТС, чтобы позвонить посредством умной колонки, достаточно произнести команду, и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок через Яндекс Станцию не будет отличаться от обычного телефонного вызова и тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС. На экране телефона собеседника отобразится стандартный входящий звонок с вашего номера.

При поступлении входящего вызова виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен. Принять входящий вызов можно с помощью команды виртуальному помощнику. Для удобства пользователям доступен режим «Не беспокоить», который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых умная колонка не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.

— Томск — умный город, где техническим новинкам и цифровым сервисам всегда относились с большим интересом. Если говорить именно про умные колонки, это популярный гаджет, который благодаря своему удобству и функциональности прижился во многих семьях. Теперь пользоваться устройством станет ещё удобнее: можно будет заниматься рабочими и домашними своими делами, не беря в руки телефон. Уверен, новая функция станет востребованной среди жителей региона», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Подключить звонки на умную колонку можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах Яндекса.

Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с Алисой». Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей.

По данным МТС, с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на Яндекс — с момента старта продаж первой Станции в конце 2018 года умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».