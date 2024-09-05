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Часть жителей Октябрьского района Томска осталась без воды из-за аварии

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В Томске на время проведения аварийных работ на водопроводных сетях жители домов на 21 улице остались без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что водоснабжение будет возобновлено до 20.00. До тех пор без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

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