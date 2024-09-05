Часть жителей Октябрьского района Томска осталась без воды из-за аварии

5 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске на время проведения аварийных работ на водопроводных сетях жители домов на 21 улице остались без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что водоснабжение будет возобновлено до 20.00. До тех пор без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

Бородинская ул, 3, 10, 14;

Вилюйская ул, 40/1, 40а стр. 4, 52, 52 стр. 7, 52 стр. 11, 52/1, 52/8,

52а, 52а, 52а, 52а стр. 3, 52а стр. 4, 52Б;

Ивана Черных ул, 7, 21, 22а, 23, 31, 35, 41, 45, 49, 51, 55, 65, 67;

Канский пер, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 23а, 27, 27а,

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62;

Любы Шевцовой ул, 3/1, 4, 8, 14, 15;

Мичурина пер, 13, 15;

Мичурина ул, 8, 20, 20 стр.2, 20 стр.10, 43/1, 43Б, 45;

Научная ул, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Научный проезд, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12;

Ново-Деповская 1-я ул, 59 корпус 1, 63, 65;

Новосибирская ул, 24, 32, 38, 41;

Ползунова ул, 3, 7;

Полтавский пер, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Ракетная ул, 2, 3, 4, 5, 6а, 6Б, 6е, 7, 9, 11, 11 стр.1, 15, 15а, 15а

стр.1, 17, 19, 19/3, 33;

Свободный пер, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16;

Уральский пер, 28, 31;

Циолковского ул, 3, 5, 7, 16, 16 стр. 2, 16 стр. 3, 18, 18/2, 20, 24;

Энергетическая ул, 2, 2а, 2Б, 3а, 3а стр. 4, 4, 4 стр. 1, 4 стр. 3, 6, 6а

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