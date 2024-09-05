В Томске выходит обновленное переиздание бумажного путеводителя «Путешествие по Елани»

5 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

Краеведческое издательство «Макушин Медиа» переиздало свой популярный путеводитель по деревянной архитектуре одного из исторических районов Томска «Путешествие по Елани». Предыдущий тираж был распродан еще весной этого года.

Как сообщает главный редактор издательства Елена Фаткулина, в переиздание внесены несколько существенных изменений, включая новый шрифт заголовков и несколько важных исторических деталей. А размер тиража увеличен до 1500 экземпляров.

— Краеведение — живой процесс, информация о городе непрерывно дополняется: появляются новые факты, уточняются детали. Поэтому готовя переиздание путеводителя, мы доработали некоторые статьи с учетом этих изменений. Здесь нам очень помогли исследования сотрудника музея «Профессорская квартира» Ивана Атапина (партнеров нашего проекта) и креативного директора «Квартиры №1» Алены Шафер. Добавились в путеводитель и новые иллюстрации, и новые фото знаковых мест Елани, — рассказала Елена.

Сама концепция путеводителя осталась прежней — это пешеходный маршрут, рассчитанный на неторопливую прогулку по историческому центру и снабженный картой. Дом со шпилем, дом с жар-птицами, особняк Крячкова и другие памятники сибирского зодчества оживают на страницах познавательного гида для горожан и туристов.

В путеводитель вошли интересные исторические факты, авторские иллюстрации художника издательства Константина Попова и фотоматериалы разных лет.

Приобрести книгу можно будет на фестивале искусства и чтения «ТОМ II» с 12 по 15 сентября в Университетской роще, в редакции издательства, на Ozon, а также магазинах-партнерах уже сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».